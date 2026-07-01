Tournée d’alimentation générale culturelle Place Louis Lepère Moulins-Engilbert
vendredi 31 juillet 2026 · Place Louis Lepère · Moulins-Engilbert
Informations pratiques
Moulins-Engilbert
Tournée d’alimentation générale culturelle
Place Louis Lepère Jardin de l’Ehpad Sud Morvan Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:15:00
fin : 2026-07-31 11:15:00
Date(s) :
2026-07-31
La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !
Rendez-vous au jardin de l’EHPAD Sud Morvan vendredi 31 juillet 2026 à 10h15.
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .
Place Louis Lepère Jardin de l’Ehpad Sud Morvan Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00
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English :
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan
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