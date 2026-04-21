Festival La Ronde des Arts en Morvan Eglise Moulins-Engilbert
dimanche 2 août 2026 · Eglise · Moulins-Engilbert
Informations pratiques
Moulins-Engilbert
Festival La Ronde des Arts en Morvan
Eglise 2 Rue Salonyer Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 13:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
La Ronde des Arts propose un festival haut en couleurs avec expositions artistiques, animations et concerts.
Du 3 au 10 août 2026, laissez-vous porter par le charme des villages qui accueillent le festival et embarquez dans la réalité et l’imaginaire des artistes participants, qui sauront vous faire voyager et rêver au gré de leurs inspirations.
Entrée libre et gratuite pour toutes les expositions.
Assiette morvandelle et buvette toute la semaine à Villapourçon de 11h à 14h
Moulins-Engilbert
Artisanat d’art
Balade autour des métiers d’art et du patrimoine poterie Naïs Miss Terre 2 rue Notre Dame, atelier d’arts créatifs de Malika 2 rue du Comice, atelier de reliure et de papiers décorés (les 7, 8 et 9 août) à la Galerie des Bernardins au Vert 7 Rue du Guichet, patchwork de Monique Lemoine à l’église
Patrimoine
Le secret du clocher découverte de l’ancienne horloge avec Daniel Lemoine. Visites guidées RDV sur le parvis les 4 et 6 août à 15h et le 8 août à 10h,
Prieuré de Commagny visite conférence avec Pierre Péré en partenariat avec les Amis de Commagny le 7 août à 15h devant le Prieuré
Marché au Cadran visite commentée avec Philippe Rault, RDV 4 août à 9h30 sur place
Consultez le programme en ligne pour en savoir plus. .
Eglise 2 Rue Salonyer Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 rdamorvan58@gmail.com
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English : Festival La Ronde des Arts en Morvan
L’événement Festival La Ronde des Arts en Morvan Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Rives du Morvan
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