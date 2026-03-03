Visite de l’atelier de poterie Miss Terres Atelier Miss terres Moulins-Engilbert

Visite de l’atelier de poterie Miss Terres

Atelier Miss terres 2 Rue Notre-Dame Moulins-Engilbert Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

2026-04-23 2026-05-07 2026-06-18 2026-07-16 2026-08-13

Découvrir le travail de Naïs, artisane céramique, qui façonne à la main chacun des objets de sa boutique pour en faire des oeuvres uniques.

Cette visite est l’occasion de prendre la mesure de tout le processus de création dessin, tournage, cuisson…

Le tout dans des collections d’inspirations diverses et complémentaires, reflets de la créativité et de l’expérience de Naïs.

Inscriptions à l’Office de Tourisme au plus tard la veille avant 12h. .

Atelier Miss terres 2 Rue Notre-Dame Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr

