Circuit des fresques Moulins-Engilbert Nièvre

Circuit des fresques Moulins-Engilbert Nièvre vendredi 1 août 2025.

Circuit des fresques A pieds Facile

Circuit des fresques 11 Place Lafayette 58290 Moulins-Engilbert Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Découvrir Moulins-Engilbert à travers ses nombreuses fresques murales qui racontent l’histoire du village, de ses habitants, de sa culture… un voyage dans le présent sur les traces du passé pour voir l’avenir en couleurs !

+33 3 73 21 03 00

English :

Discover Moulins-Engilbert through its many murals, which tell the story of the village, its people and its culture… a journey into the present, following in the footsteps of the past to see the future in color!

Deutsch :

Entdecken Sie Moulins-Engilbert anhand seiner zahlreichen Wandmalereien, die die Geschichte des Dorfes, seiner Bewohner und seiner Kultur erzählen… eine Reise in die Gegenwart auf den Spuren der Vergangenheit, um die Zukunft in Farbe zu sehen!

Italiano :

Scoprite Moulins-Engilbert attraverso i suoi numerosi murales, che raccontano la storia del villaggio, dei suoi abitanti e della sua cultura… un viaggio nel presente, sulle orme del passato per vedere il futuro a colori!

Español :

Descubra Moulins-Engilbert a través de sus numerosos murales, que cuentan la historia del pueblo, de sus habitantes y de su cultura… ¡un viaje al presente, siguiendo las huellas del pasado para ver el futuro en color!

