Après-midi des Savoirs, aux jardins, Le Jardin d’Eva, Moulins-Engilbert

Après-midi des Savoirs, aux jardins Dimanche 7 juin, 14h00 Le Jardin d’Eva Nièvre

Gratuit pour toutes et tous, 15 personnes maximum. Amenez vos anecdotes, votre matériel d’observation si vous en avez et votre bonne humeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le réseau Coopérative des Savoirs de Moulins-Engilbert organise une tournée des jardins le dimanche 7 juin. Au programme visite guidée, ateliers divers et variés (dessins, observations à la loupe et au microscope, fabrication de nichoirs etc…) et échanges de pratiques et astuces.

Le Jardin d’Eva 16 chemin de la Grétaude 58290 Moulins-Engilbert Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0681564530 https://www.cooperativedessavoirs.org/ Venez observer à toute petite et très grande échelle le végétal ; apprenez à observer en dessinant ; construisez un nichoir à oiseaux A pieds, à vélo, en voiture ou à cheval

Le réseau Coopérative des Savoirs de Moulins-Engilbert organise une tournée des jardins le dimanche 7 juin. Au programme visite guidée, ateliers divers et variés (dessins, observations à la loupe et…

© Eva Roussel