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Rendez-vous aux jardins La Moulinotte Moulins-Engilbert

Rendez-vous aux jardins La Moulinotte Moulins-Engilbert samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Moulinotte

Adresse : 4 rue du Comice

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

Rendez-vous aux jardins

La Moulinotte 4 rue du Comice Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Rendez-vous aux jardins Visites, parlottes et jardineries autour de Moulins-Engilbert.
– À 14h Le Jardin d’Eva Cueillette dessinée et fabrication de nichoirs à oiseaux. Rdv devant la Moulinotte, 4 rue du Comice.
– À 16h30 Le Jardin de Laurence Atelier boutures et découvertes microscopiques. Rdv au passage à niveau à Panneçot.
– À 19h Le Jardin de la Zad Découvertes microscopiques et apéro partagé. Rdv au 389 rue de la Scierie 58290 Panneçot.
Gratuit. Infos reseau-moulins-engilbert@cooperativedessavoirs.org 06 81 56 45 30.   .

La Moulinotte 4 rue du Comice Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 56 45 30  reseau-moulins-engilbert@cooperativedessavoirs.org

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan

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