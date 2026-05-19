Rendez-vous aux jardins La Moulinotte Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Rendez-vous aux jardins

La Moulinotte 4 rue du Comice Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux jardins Visites, parlottes et jardineries autour de Moulins-Engilbert.

– À 14h Le Jardin d’Eva Cueillette dessinée et fabrication de nichoirs à oiseaux. Rdv devant la Moulinotte, 4 rue du Comice.

– À 16h30 Le Jardin de Laurence Atelier boutures et découvertes microscopiques. Rdv au passage à niveau à Panneçot.

– À 19h Le Jardin de la Zad Découvertes microscopiques et apéro partagé. Rdv au 389 rue de la Scierie 58290 Panneçot.

Gratuit. Infos reseau-moulins-engilbert@cooperativedessavoirs.org 06 81 56 45 30. .

La Moulinotte 4 rue du Comice Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 56 45 30 reseau-moulins-engilbert@cooperativedessavoirs.org

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan