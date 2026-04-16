Concours de pétanque Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Concours de pétanque

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’USM Marcel Nivault organise un concours de pétanque vendredi 5 juin en soirée à Moulins-Engilbert.

Inscriptions à partir de 18h, début des parties à 19h. En doublettes. Buvette et restauration. 12€ par équipe. Infos et inscriptions au 06 27 45 41 06 ou 06 82 79 69 09 .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 45 41 06

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan