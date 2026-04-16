Concours de pétanque Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Concours de pétanque Salle polyvalente Moulins-Engilbert vendredi 5 juin 2026.
Moulins-Engilbert
Concours de pétanque
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
L’USM Marcel Nivault organise un concours de pétanque vendredi 5 juin en soirée à Moulins-Engilbert.
Inscriptions à partir de 18h, début des parties à 19h. En doublettes. Buvette et restauration. 12€ par équipe. Infos et inscriptions au 06 27 45 41 06 ou 06 82 79 69 09 .
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 45 41 06
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan
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