Chasse au trésor Collège des Deux-Rivières Moulins-Engilbert
Chasse au trésor Collège des Deux-Rivières Moulins-Engilbert samedi 30 mai 2026.
Moulins-Engilbert
Chasse au trésor
Collège des Deux-Rivières 4 Avenue de la Gare Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Collège Les Deux-Rivières de Moulins-Engilbert organise une inédite chasse au trésor du village.
Rallye/Chasse au trésor rdv dans la cour du collège. Départ à partir de 9h30, arrivée jusqu’à 13h. 10 énigmes sur un parcours de 6 km. 5 personnes maximum par équipe. Ouvert à tous. Tarif 5€ par équipe. Lots à gagner (présence obligatoire pour récupération du lot), remise à 13h30. Repas à partir de 12h, sur inscription au 06 78 36 72 37 8€ ados et adultes, 5€ enfants. .
Collège des Deux-Rivières 4 Avenue de la Gare Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 36 72 37
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English : Chasse au trésor
L’événement Chasse au trésor Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Rives du Morvan
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