Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Salle Polyvalente Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette

Salle Polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’association La Mob Moulinoise organise une brocante ainsi qu’une bourse à l’échange pour le matériel moto et mobylette le dimanche 31 mai toute la journée à la salle polyvalente. .

Salle Polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 55 79 66

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English : Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette

L’événement Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan