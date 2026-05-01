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Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Salle Polyvalente Moulins-Engilbert

Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Salle Polyvalente Moulins-Engilbert

Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Salle Polyvalente Moulins-Engilbert dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Avenue Perricaudet

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette

Salle Polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

L’association La Mob Moulinoise organise une brocante ainsi qu’une bourse à l’échange pour le matériel moto et mobylette le dimanche 31 mai toute la journée à la salle polyvalente.   .

Salle Polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 55 79 66 

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English : Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette

L’événement Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan

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