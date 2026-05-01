Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Salle Polyvalente Moulins-Engilbert
Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Salle Polyvalente Moulins-Engilbert dimanche 31 mai 2026.
Moulins-Engilbert
Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette
Salle Polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’association La Mob Moulinoise organise une brocante ainsi qu’une bourse à l’échange pour le matériel moto et mobylette le dimanche 31 mai toute la journée à la salle polyvalente. .
Salle Polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 55 79 66
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English : Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette
L’événement Brocante et bourse à l’échange matériel moto et mobylette Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan
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