Matinée Pêche à la truite Moulins-Engilbert
Matinée Pêche à la truite Moulins-Engilbert samedi 6 juin 2026.
Moulins-Engilbert
Matinée Pêche à la truite
Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Matinée Pêche à la truite De 9h à 12h place du Champ de Foire.
Pêche pour les enfants de 6 à 14 ans sous la responsabilité des parents.
Se munir d’une canne à pêche et d’un appât (prêt possible).
Buvette et restauration sur place. Infos 03 86 50 03 46. .
Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 03 46
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English : Matinée Pêche à la truite
L’événement Matinée Pêche à la truite Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan
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