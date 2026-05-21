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Matinée Pêche à la truite Moulins-Engilbert

Matinée Pêche à la truite Moulins-Engilbert samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Moulins-Engilbert

Matinée Pêche à la truite

Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Matinée Pêche à la truite De 9h à 12h place du Champ de Foire.
Pêche pour les enfants de 6 à 14 ans sous la responsabilité des parents.
Se munir d’une canne à pêche et d’un appât (prêt possible).
Buvette et restauration sur place. Infos 03 86 50 03 46.   .

Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 03 46 

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English : Matinée Pêche à la truite

L’événement Matinée Pêche à la truite Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan

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