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Vente Tous ensemble Contre le Cancer Place du champ de foire Moulins-Engilbert

Vente Tous ensemble Contre le Cancer Place du champ de foire Moulins-Engilbert samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place du champ de foire

Adresse : Champ de foire

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Moulins-Engilbert

Vente Tous ensemble Contre le Cancer

Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Vente des objets confectionnés par l’association.
Au champ de foire, le matin jusqu’à 13h.
Au profit de la ligue contre le cancer.   .

Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48 

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English : Vente Tous ensemble Contre le Cancer

L’événement Vente Tous ensemble Contre le Cancer Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Rives du Morvan

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