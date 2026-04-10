Vente Tous ensemble Contre le Cancer Place du champ de foire Moulins-Engilbert
Vente Tous ensemble Contre le Cancer Place du champ de foire Moulins-Engilbert samedi 23 mai 2026.
Moulins-Engilbert
Vente Tous ensemble Contre le Cancer
Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vente des objets confectionnés par l’association.
Au champ de foire, le matin jusqu’à 13h.
Au profit de la ligue contre le cancer. .
Place du champ de foire Champ de foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48
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English : Vente Tous ensemble Contre le Cancer
L’événement Vente Tous ensemble Contre le Cancer Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Rives du Morvan
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