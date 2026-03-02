Visite couplée du Musée de l’Elevage et du Charolais et du Marché au Cadran Marché au Cadran Moulins-Engilbert

Visite couplée du Musée de l’Elevage et du Charolais et du Marché au Cadran

Marché au Cadran 29 Route de Châtillon Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

2026-04-21 2026-05-19 2026-06-09 2026-06-30 2026-07-21 2026-08-11 2026-09-01 2026-09-22 2026-10-13

Visite couplée du Musée de l’Elevage et du Charolais et du Marché au Cadran.

Remontez le temps à la Maison de l’Élevage et du Charolais située à Moulins-Engilbert, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan. De l’Ancien Régime au début du XXème siècle, plongez dans la vie quotidienne des éleveurs, découvrez les origines et nouvelles techniques d’élevage de la célèbre vache charolaise qui ont permis son exportation dans le monde entier.

Au Marché au Cadran, premier marché de France à carte verte et exportation directe, laissez-vous guider dans les salles de ventes pour tout comprendre du circuit de vente des bovins et ovins.

RDV sur place à 15h, Marché au Cadran SICAFOME, 29 route de Châtillon à Moulins-Engilbert.

Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme ou par téléphone au 03 86 30 43 10, au plus tard la veille avant 12h. .

Marché au Cadran 29 Route de Châtillon Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr

