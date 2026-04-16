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Soirée dansante Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Soirée dansante Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Soirée dansante Salle polyvalente Moulins-Engilbert samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Avenue Perricaudet

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

Soirée dansante

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Soirée dansante organisée par l’association la Mob Moulinoise.
Restauration sur place, ambiance festive assurée avec le concert en soirée !
Entrée gratuite. Infos au 06 47 64 05 46   .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 64 05 46 

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan

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