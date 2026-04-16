Soirée dansante Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Soirée dansante Salle polyvalente Moulins-Engilbert samedi 25 juillet 2026.
Moulins-Engilbert
Soirée dansante
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Soirée dansante organisée par l’association la Mob Moulinoise.
Restauration sur place, ambiance festive assurée avec le concert en soirée !
Entrée gratuite. Infos au 06 47 64 05 46 .
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 64 05 46
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English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan
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