Soirée dansante Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Soirée dansante

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Soirée dansante organisée par l’association la Mob Moulinoise.

Restauration sur place, ambiance festive assurée avec le concert en soirée !

Entrée gratuite. Infos au 06 47 64 05 46 .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 64 05 46

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan