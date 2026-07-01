Initiation pêche aux écrevisses Office de Tourisme Rives du Morvan Moulins-Engilbert
mercredi 22 juillet 2026 · Office de Tourisme Rives du Morvan · Moulins-Engilbert
Informations pratiques
Moulins-Engilbert
Initiation pêche aux écrevisses
Office de Tourisme Rives du Morvan 11 Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:15:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-19
Après-midi initiation à la pêche aux écrevisses dans un cours d’eau aux alentours de Moulins-Engilbert.
Rdv à 14h15 de l’Office de Tourisme, inscription obligatoire (places limitées)
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés (qui ne craignent pas). .
Office de Tourisme Rives du Morvan 11 Place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr
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English : Initiation pêche aux écrevisses
L’événement Initiation pêche aux écrevisses Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Rives du Morvan
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