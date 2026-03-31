Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Saint-Jean Place du Champ de foire Moulins-Engilbert

Fête de la Saint-Jean Place du Champ de foire Moulins-Engilbert samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du Champ de foire

Adresse : Champ de Foire

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

Fête de la Saint-Jean

Place du Champ de foire Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez fêter la Saint-Jean à Moulins-Engilbert avec fête foraine et défilé aux lampions le samedi à la nuit tombée.
Manèges et petite restauration sur le champ de foire.   .

Place du Champ de foire Champ de Foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan

À voir aussi à Moulins-Engilbert (Nièvre)