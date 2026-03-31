Fête de la Saint-Jean Place du Champ de foire Moulins-Engilbert
Fête de la Saint-Jean Place du Champ de foire Moulins-Engilbert samedi 20 juin 2026.
Moulins-Engilbert
Fête de la Saint-Jean
Place du Champ de foire Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la Saint-Jean à Moulins-Engilbert avec fête foraine et défilé aux lampions le samedi à la nuit tombée.
Manèges et petite restauration sur le champ de foire. .
Place du Champ de foire Champ de Foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48
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English : Fête de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint-Jean Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan
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