Fête de la Saint-Jean Place du Champ de foire Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Fête de la Saint-Jean

Place du Champ de foire Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la Saint-Jean à Moulins-Engilbert avec fête foraine et défilé aux lampions le samedi à la nuit tombée.

Manèges et petite restauration sur le champ de foire. .

Place du Champ de foire Champ de Foire Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan