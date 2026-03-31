Fête Nationale Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Fête Nationale

Place du Champ de Foire Centre ville Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet Retraite aux flambeaux à partir de 21h30, feux d’artifice en soirée et bal des pompiers sur la Place du Champ de Foire .

Mardi14 juillet Jeux pour enfants, départ salle polyvalente, 14h30. Infos au 03 86 84 21 48 .

Place du Champ de Foire Centre ville Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48 mairie-moulins-engilbert@orange.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-31 par Nièvre Attractive