Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête Nationale Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert

Fête Nationale Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Centre ville

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

Fête Nationale

Place du Champ de Foire Centre ville Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Lundi 13 juillet Retraite aux flambeaux à partir de 21h30, feux d’artifice en soirée et bal des pompiers sur la Place du Champ de Foire .

Mardi14 juillet Jeux pour enfants, départ salle polyvalente, 14h30. Infos au 03 86 84 21 48   .

Place du Champ de Foire Centre ville Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 21 48  mairie-moulins-engilbert@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-03-31 par Nièvre Attractive

À voir aussi à Moulins-Engilbert (Nièvre)