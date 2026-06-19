Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Place de la salle des fêtes Oisy

Oisy

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Place de la salle des fêtes 528 Le Bourg Oisy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !

Tous les jeudis et vendredis du 2 juillet au 28 août 2026, guettez le camion rouge et jaune au plus près de chez vous.

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre. Une tournée unique ! N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible. Gratuit.

La tournée est portée par La Maison et le Département de la Nièvre avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. .

Place de la salle des fêtes 528 Le Bourg Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Oisy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Clamecy Haut Nivernais