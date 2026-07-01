Tournée d’alimentation générale culturelle Moulin de Rémilly Rémilly
jeudi 30 juillet 2026 · Moulin de Rémilly · Rémilly
Informations pratiques
Rémilly
Tournée d’alimentation générale culturelle
Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30
La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
Rendez-vous au Moulin de Rémilly jeudi 30 juillet 2026 à 18h.
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC. .
Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00
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English :
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Rémilly a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan
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