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AGENDA · Rémilly

Tournée d’alimentation générale culturelle Moulin de Rémilly Rémilly

jeudi 30 juillet 2026 · Moulin de Rémilly · Rémilly

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Moulin de Rémilly
Adresse
Le Limon
Ville
58250 Rémilly
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Rémilly

Tournée d’alimentation générale culturelle

Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-30

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
Rendez-vous au Moulin de Rémilly jeudi 30 juillet 2026 à 18h.
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC.   .

Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00 

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English :

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Rémilly a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan

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