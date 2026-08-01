Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Théâtre de Verdure Ternant
jeudi 13 août 2026 · Théâtre de Verdure · Ternant
Informations pratiques
Ternant
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
Théâtre de Verdure Le Bourg Ternant Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-13
La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer des surprises artistiques différentes chaque semaine, au plus près de chez vous !
Rendez-vous au Théâtre de Verdure à 15h.
N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .
Théâtre de Verdure Le Bourg Ternant 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00
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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Ternant a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan
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