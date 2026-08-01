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AGENDA · Ternant

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Théâtre de Verdure Ternant

jeudi 13 août 2026 · Théâtre de Verdure · Ternant

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Le Bourg
Ville
58250 Ternant
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Ternant

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Théâtre de Verdure Le Bourg Ternant Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-13

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer des surprises artistiques différentes chaque semaine, au plus près de chez vous !

Rendez-vous au Théâtre de Verdure à 15h.

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC   .

Théâtre de Verdure Le Bourg Ternant 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00 

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Ternant a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan

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