Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Théâtre de Verdure Ternant

Informations pratiques

Ternant

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Théâtre de Verdure Le Bourg Ternant Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer des surprises artistiques différentes chaque semaine, au plus près de chez vous !

Rendez-vous au Théâtre de Verdure à 15h.

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .

Théâtre de Verdure Le Bourg Ternant 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Ternant a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives du Morvan