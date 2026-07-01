Tournée d’alimentation générale culturelle Le bourg Villapourçon

Informations pratiques

Villapourçon

Tournée d’alimentation générale culturelle

Le bourg Cour de la mairie Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…

Une tournée unique !

Rendez-vous dans la cour de la mairie à Villapourçon jeudi 30 juillet 2026 à 15h.

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .

Le bourg Cour de la mairie Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00

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English :

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan