Briançon

Tournée d’été Ça c’est le Sud

Parc de la Schappe Briançon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:45:00

fin : 2026-07-13 23:45:00

Date(s) :

2026-07-13

La Région Sud lance sa tournée d’été, un spectacle à ne pas manquer !

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Parc de la Schappe Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98

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English : ‘That’s the South’ summer tour

The South Region is launching its summer tour a show not to be missed.

L’événement Tournée d’été Ça c’est le Sud Briançon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon