Tournée d’été Ça c’est le Sud Briançon
Tournée d’été Ça c’est le Sud Briançon lundi 13 juillet 2026.
Briançon
Tournée d’été Ça c’est le Sud
Parc de la Schappe Briançon Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:45:00
fin : 2026-07-13 23:45:00
Date(s) :
2026-07-13
La Région Sud lance sa tournée d’été, un spectacle à ne pas manquer !
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Parc de la Schappe Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98
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English : ‘That’s the South’ summer tour
The South Region is launching its summer tour a show not to be missed.
L’événement Tournée d’été Ça c’est le Sud Briançon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon
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