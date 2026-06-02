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Tournée d’été Ça c’est le Sud Briançon

Tournée d’été Ça c’est le Sud Briançon lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Parc de la Schappe

Ville : 05100 Briançon

Département : Hautes-Alpes

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Briançon

Tournée d’été Ça c’est le Sud

Parc de la Schappe Briançon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:45:00
fin : 2026-07-13 23:45:00

Date(s) :
2026-07-13

La Région Sud lance sa tournée d’été, un spectacle à ne pas manquer !
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Parc de la Schappe Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98 

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English : ‘That’s the South’ summer tour

The South Region is launching its summer tour a show not to be missed.

L’événement Tournée d’été Ça c’est le Sud Briançon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon

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