Vauban Mountain Trail

Parc de la Schappe Briançon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Les fortifications de Briançon accueillent deux étapes de Coupe du Monde de Course en montagne.

.

Parc de la Schappe Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vauban Mountain Trail

The fortifications of Briançon are hosting two stages of the Mountain Running World Cup.

L’événement Vauban Mountain Trail Briançon a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon