Vauban Mountain Trail Briançon
Vauban Mountain Trail Briançon samedi 18 juillet 2026.
Vauban Mountain Trail
Parc de la Schappe Briançon Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Les fortifications de Briançon accueillent deux étapes de Coupe du Monde de Course en montagne.
Parc de la Schappe Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : Vauban Mountain Trail
The fortifications of Briançon are hosting two stages of the Mountain Running World Cup.
