Formation à la Permaculture à Briançon, Briançon, Briançon

Formation à la Permaculture à Briançon 20 juin – 5 juillet Briançon Hautes-Alpes

Sur inscription sur notre page HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T12:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Formation permaculture 2026 Briançon

Bonjour à toutes et à tous, l’association EKO! a le plaisir d’annoncer une formation à la permaculture qui s’annonce riche en apprentissages, rencontres et émotions, dans un cadre naturel magique !

Hâte de vous retrouver pour cette 3ème édition, après Lesbos et Marseille, cette fois rendez-vous dans le Briançonnais ️ !

Dates : 20 juin – 4 juillet 2026 (2 semaines)

Gîte de la Tour – Briançon, Hautes-Alpes

Hébergement sur place possible

Repas du midi bio et local

Plaquette de présentation : https://asso-eko.org/wp-content/uploads/2026/03/2026-Permaculture-Livret-de-presentation_compressed.pdf

Page du projet Low-tech A(l)titude sur le site internet de EKO! : https://asso-eko.org/low-tech-altitude/

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/eko-low-tech/boutiques/cours-certifiant-a-la-permaculture

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=S7w-Je2r-vg

Briançon Briançon, 05100 Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/eko-low-tech/boutiques/cours-certifiant-a-la-permaculture »}] [{« link »: « https://asso-eko.org/wp-content/uploads/2026/03/2026-Permaculture-Livret-de-presentation_compressed.pdf »}, {« link »: « https://asso-eko.org/low-tech-altitude/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/eko-low-tech/boutiques/cours-certifiant-a-la-permaculture »}, {« data »: {« author »: « EKO! », « cache_age »: 86400, « description »: « Et si tu prenais deux semaines pour apprendre u00e0 concevoir des u00e9cosystu00e8mes durables, rencontrer des personnes inspirantes et te reconnecter au vivant ?nnud83dudcc5 Dates : 20 juin u2013 4 juillet 2026 (2 semaines)nud83dudccd Brianu00e7on, Hautes-Alpes, au pied du massif des u00c9crins, dans un environnement naturel pru00e9servu00e9nud83dudcd2 Livret de pru00e9sentation : https://asso-eko.org/wp-content/uploads/2026/03/2026-Permaculture-Livret-de-presentation_compressed.pdfnud83dudc49 Inscription : https://www.helloasso.com/associations/eko-low-tech/boutiques/cours-certifiant-a-la-permaculture nnApru00e8s un premier Cours de Conception en Permaculture (CCP ou PDC u2013 Permaculture Design Certificate) en 2019 dans les camps de ru00e9fugiu00e9s u00e0 Lesbos, en Gru00e8ce, puis un second en janvier 2021 sous le soleil de Provence, lu2019association EKO! ru00e9itu00e8re lu2019expu00e9rience en offrant cette fois la formation dans le Brianu00e7onnais dans le cadre du projet Low-tech A(l)titude.nnLes principes de la permaculture n’auront plus de secrets pour toi et tu seras outillu00e9 pour concevoir des lieux et projets ru00e9silients et inclusifs.nnDe nombreuses activitu00e9s seront proposu00e9es pendant les temps libres : randonnu00e9es, promenade botanique, confu00e9rences, via ferrata, fu00eate de la musique, festival solidaireu2026 », « type »: « video », « title »: « Formation Permaculture 2026 Brianu00e7on », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/S7w-Je2r-vg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=S7w-Je2r-vg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC1d-eCzkmoUKwrNyUr_vMgQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=S7w-Je2r-vg »}]

Une formation à la permaculture avec une dimension solidaire, des format.eur.ice.s d’exception et un cadre magique ! permaculture low-tech