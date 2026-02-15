Semi Marathon Névache Val-des-Prés Briançon

Cité Vauban Parc de la Schappe Briançon Hautes-Alpes

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

51ème édition de la mythique course pédestre sur route du Briançonnais.

Cité Vauban Parc de la Schappe Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98

English : half marathon Névache Val-des-Prés Briançon

51st edition of the legendary Briançonnais road race.

L’événement Semi Marathon Névache Val-des-Prés Briançon Briançon a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon