Tournée Estivale du Théâtre de l’Ante

Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Tournée Estivale du Théâtre de l’Ante

4 août, place de la mairie à Saint-Martin-le-Beau

Depuis 1995, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a confié au Théâtre de l’Ante une mission de diffusion du théâtre en Touraine. Vingt-cinq ans de tournée en Touraine. Vingt-cinq ans de rencontres, de découvertes. Vingt-cinq ans pour rencontrer un public, pour forger un réseau de villes et de villages, de places et de châteaux, d’amis et de lieux que l’on retrouve, de nouveaux sites que l’on explore. Vingt-cinq ans pour partager nos tournées et vous donner à aimer Molière, Courteline, Musset, Shakespeare, Sophocle et Marivaux, Jules Verne, Corneille ou Victor Hugo. .

Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

Théâtre de l’Ante Summer Tour

August 2025 at 9:30pm ? Saint-Martin-le-Beau

L’événement Tournée Estivale du Théâtre de l’Ante Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER