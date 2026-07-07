Tournée mini sauveteurs Plage du Cap-Coz Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Tournée mini sauveteurs

Plage du Cap-Coz Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Nouvelle édition de la tournée Mini Sauveteurs du 6 juillet au 4 août sur les plages et à Paris

24 étapes d’animations ludiques et pédagogiques à destination des 7-12 ans

Un objectif majeur éveiller aux risques de l’été en sensibilisant les plus jeunes.

Sensibiliser c’est déjà sauver !

Les enfants deviennent des acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres

Plus de 10 500 enfants et leurs accompagnants déjà sensibilisés depuis la 1ère édition

RDV sur les plages françaises et à Paris-la Villette pour participer gratuitement aux ateliers

Le 15/07 étape sur la plage du cap -Coz pour une après-midi sensibilisation .

Plage du Cap-Coz Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournée mini sauveteurs Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-02 par OT FOUESNANT LES GLENAN