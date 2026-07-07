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AGENDA · Fouesnant

Tournée mini sauveteurs Plage du Cap-Coz Fouesnant

mercredi 15 juillet 2026 · Plage du Cap-Coz · Fouesnant

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Plage du Cap-Coz
Adresse
Avenue de la Pointe du Cap Coz
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Tournée mini sauveteurs

Plage du Cap-Coz Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Nouvelle édition de la tournée Mini Sauveteurs du 6 juillet au 4 août sur les plages et à Paris
24 étapes d’animations ludiques et pédagogiques à destination des 7-12 ans
Un objectif majeur éveiller aux risques de l’été en sensibilisant les plus jeunes.
Sensibiliser c’est déjà sauver !
Les enfants deviennent des acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres
Plus de 10 500 enfants et leurs accompagnants déjà sensibilisés depuis la 1ère édition
RDV sur les plages françaises et à Paris-la Villette pour participer gratuitement aux ateliers
Le 15/07 étape sur la plage du cap -Coz pour une après-midi sensibilisation   .

Plage du Cap-Coz Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Tournée mini sauveteurs Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-02 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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