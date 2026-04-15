Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mercredi 29 avril 2026.
Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 29 avril et 20 mai
Découverte de jeux vidéos
Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille la diversité et la richesse des jeux vidéo.
En avril il va y avoir du sport avec Mario et Sonic !
Ados.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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