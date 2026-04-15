Tournez manettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 29 avril et 20 mai

Découverte de jeux vidéos

Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille la diversité et la richesse des jeux vidéo.

En avril il va y avoir du sport avec Mario et Sonic !

Ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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