Informations pratiques

Folles

Tournoi annuel de Pétanque du Rugby club Folles

2 La Petite Rue Folles Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Et si on se retrouvait pour partager un beau moment ensemble ?

Le Rugby Club Folles est heureux de vous inviter à son Tournoi Annuel de Pétanque !

Que vous soyez un as du cochonnet ou simplement amateur de bons moments entre amis, cette journée est faite pour vous. Venez profiter d’une ambiance conviviale, rire, jouer, échanger et partager un agréable après-midi dans la bonne humeur.

Rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 à la Salle des Fêtes de Folles.

Au programme

• 13h30 Inscriptions

• 14h30 Lancement du tournoi en doublettes

10 € par équipe

Tout est prévu pour passer une belle journée

Restauration et buvette sur place

Récompenses pour les meilleures équipes… mais surtout de beaux souvenirs pour tous !

Alors, formez votre doublette, invitez vos proches et venez vivre un moment simple, authentique et convivial avec nous.

N’oubliez pas vos boules… .

2 La Petite Rue Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 28 31

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English : Tournoi annuel de Pétanque du Rugby club Folles

L’événement Tournoi annuel de Pétanque du Rugby club Folles Folles a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Monts du Limousin