Pont à l’Age party Folles
jeudi 20 août 2026 · Folles
Informations pratiques
Folles
Pont à l’Age party
Lac du Pont à l’Age Folles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le bal du Pont à l’Age fait son grand retour ! Envie de danser, de rire et de profiter d’une soirée au bord de l’eau ? Ne manquez pas ce rendez-vous festif dans un cadre naturel exceptionnel. Ambiance conviviale, musique entraînante et bonne humeur garantie ! Venez nombreux partager un moment inoubliable sous les étoiles ! .
Lac du Pont à l’Age Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 40 09 60 follesfest87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pont à l’Age party
L’événement Pont à l’Age party Folles a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Folles (Haute-Vienne)
- Visite guidée Le dolmen des Goudours Folles 6 août 2026
- Visite guidée Le viaduc de Rocherolles Folles 6 août 2026
- Pont à l’Age party Folles 6 août 2026
- Nuit de la Chauve-Souris au viaduc de Rocherolles, Folles, Folles 7 août 2026
- Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris Folles 7 août 2026