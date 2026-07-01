Nuit de la Chauve-Souris au viaduc de Rocherolles, Folles, Folles

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-Souris au viaduc de Rocherolles Vendredi 7 août, 20h30 Folles Haute-Vienne

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces mammifères nocturnes fascinants ! Au programme, présentation des chauves-souris et écoute de leurs cris de chasse au bord de l’eau.

Lieu de RDV donné à l’inscription

Inscription obligatoire : Alice Desdevant – a.desdevant@cen-na.org / 05.19.09.09.21 / 07.67.76.64.59

Folles Folles Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cen-nouvelle-aquitaine.org/rendez-vous-nature/07-08-2026-nuit-de-la-chauve-souris-au-viaduc-de-rocherolles-87/ »}] [{« link »: « mailto:a.desdevant@cen-na.org »}]

Le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine organise une sortie nocturne

N. Quero