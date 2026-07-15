Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris Folles
vendredi 7 août 2026 · Folles
Informations pratiques
Folles
Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris
Viaduc de Rocherolles Folles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris lors de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine sur le remarquable site naturel du Viaduc de Rocherolles. Une soirée gratuite, conviviale et riche en découvertes. .
Viaduc de Rocherolles Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 80 20 rndauges@cen-na.org
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English : Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris
L’événement Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris Folles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Monts du Limousin
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