Informations pratiques

Folles

Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris

Viaduc de Rocherolles Folles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris lors de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine sur le remarquable site naturel du Viaduc de Rocherolles. Une soirée gratuite, conviviale et riche en découvertes. .

Viaduc de Rocherolles Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 80 20 rndauges@cen-na.org

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English : Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris

L’événement Tourbière des Dauges Nuit internationale de la chauve-souris Folles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Monts du Limousin