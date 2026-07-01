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Tournoi Basco-Landais Trinquet de Saubusse Saubusse

mercredi 29 juillet 2026 · Trinquet de Saubusse · Saubusse

Tournoi Basco-Landais Trinquet de Saubusse Saubusse

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Trinquet de Saubusse
Adresse
4 Rue du Trinquet
Ville
40180 Saubusse
Département
Landes
Tarif

Saubusse

Tournoi Basco-Landais

Trinquet de Saubusse 4 Rue du Trinquet Saubusse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :
2026-07-29

29ème édition du Tournoi Basco Landais, organisé par l’association sibusate Sport Pelote Basque.
Le tournoi Basco-Landais de Saubusse est le grand rendez-vous estival de la pelote à main nue dans les Landes.
Pour cette 29ème édition, les matchs auront lieu les Mercredis 22, 29 Juillet et le 5 Août, de 19h à 20h30.
Finales le Mercredi 19 Août à 19h.
Restauration et buvette sur place.
Convivialité assurée !   .

Trinquet de Saubusse 4 Rue du Trinquet Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 75 02  saubusse-sport-pb@wanadoo.fr

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English : Tournoi Basco-Landais

The 29th edition of the Basco Landais Tournament, organized by the Sibusate Sport Pelote Basque association.

L’événement Tournoi Basco-Landais Saubusse a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI LAS

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