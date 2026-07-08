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AGENDA · Dinard

Tournoi de Beach Tennis Promenade des Alliés Dinard

jeudi 23 juillet 2026 · Promenade des Alliés · Dinard

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Promenade des Alliés
Adresse
Plage de l'Ecluse
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Tournoi de Beach Tennis

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:45:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Tournoi de beach tennis sur la plage de l’Ecluse.

Inscription au bureau des animations de la Plage de l’Ecluse.

Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 2€ (en espèces uniquement)   .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12 

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English :

L’événement Tournoi de Beach Tennis Dinard a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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