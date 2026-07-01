Tournoi de Beach Volley Camiers
mercredi 22 juillet 2026 · Camiers
Informations pratiques
Camiers
Tournoi de Beach Volley
Esplanade de Sainte-Cécile Camiers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Prêt(e) à défendre ton terrain sur le sable ? Le service des sports de Camiers vous invite à participer à un tournoi de Beach Volley.
Rendez-vous à partir de 18h sur le stade de plage.
Inscription gratuite auprès du chalet de plage. Accessible à partir de 16 ans avec autorisation parentale. Prévoir une gourde. .
Esplanade de Sainte-Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr
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English :
L’événement Tournoi de Beach Volley Camiers a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile
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