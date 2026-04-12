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AGENDA · Landéda

Tournoi de beach volley Landéda

dimanche 12 juillet 2026 · Landéda

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Plage de Fort Cézon
Ville
29870 Landéda
Département
Finistère
Tarif

Landéda

Tournoi de beach volley

Plage de Fort Cézon Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 13:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Tournoi de beach-volley organisé sur la plage de Cézon à Landéda. 15€ par équipes de trois joueurs. Début du tournoi 13h. Inscriptions sur place jusqu’a 12h ou sur Hello Asso.
5€ reversés par inscription à l’association Enora Tous Avec Toi

Renseignements au 06 71 96 58 10.   .

Plage de Fort Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 96 58 10 

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English :

L’événement Tournoi de beach volley Landéda a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS

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