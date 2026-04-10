Tournoi de Beach-Volley Centre aquatique GâtinéO Parthenay
Tournoi de Beach-Volley Centre aquatique GâtinéO Parthenay vendredi 10 juillet 2026.
Parthenay
Tournoi de Beach-Volley
Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clemenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Tournoi de beach-volley, organisé en partenariat avec le club de volley de Parthenay.
Sur le terrain de beach-volley du centre aquatique !
Sur inscription places limitées. .
Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clemenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de Beach-Volley
L’événement Tournoi de Beach-Volley Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Nuts Motors Show #3 Marché aux bestiaux Parthenay 25 avril 2026
- Exposition Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay 25 avril 2026
- DIFFART DUB CLUB MARINA P / MACKA B SALLE DIFF’ART Parthenay 25 avril 2026
- Concert de Macka B + Marina P & Eeyun Purkins + One A Dem / Diff’art Dub Club Diff’art Parthenay 25 avril 2026
- Ludo’time Espace 55 Parthenay 29 avril 2026