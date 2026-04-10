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Tournoi de Beach-Volley Centre aquatique GâtinéO Parthenay

Tournoi de Beach-Volley Centre aquatique GâtinéO Parthenay

Tournoi de Beach-Volley Centre aquatique GâtinéO Parthenay vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Centre aquatique GâtinéO

Adresse : Boulevard Georges Clemenceau

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 4 4 Tarif réduit

Parthenay

Tournoi de Beach-Volley

Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clemenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Tournoi de beach-volley, organisé en partenariat avec le club de volley de Parthenay.

Sur le terrain de beach-volley du centre aquatique !

Sur inscription places limitées.   .

Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clemenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90  piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Tournoi de Beach-Volley

L’événement Tournoi de Beach-Volley Parthenay a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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