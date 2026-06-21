Tournoi de Beach volley & soirée exhibition Les Mathes mardi 28 juillet 2026.

Les Mathes

Tournoi de Beach volley & soirée exhibition

Plage de La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Une journée 100 % beach volley sur le sable de La Palmyre !

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Plage de La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 03 16 45

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English :

A day of nothing but beach volleyball on the sands of La Palmyre!

L’événement Tournoi de Beach volley & soirée exhibition Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre