Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès
Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès mercredi 17 juin 2026.
Arès
Tournoi de Bridge
Village des Association, salle n°2 Domaine des Lugées (petite salle) Arès Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-09-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-09-02 2026-09-07 2026-09-09 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-23 2026-09-28 2026-09-30
Tournoi de régularité homologué Fédération Française de Bridge.
Pas d’inscription pour les paires.
À partir de 10 ans. .
Village des Association, salle n°2 Domaine des Lugées (petite salle) Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 45 10 aresbridgeclub@gmail.com
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English : Tournoi de Bridge
L’événement Tournoi de Bridge Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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