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AGENDA · La Plaine-sur-Mer

Tournoi de Bridge du Pays de Retz Salle des sports La Plaine-sur-Mer

dimanche 13 septembre 2026 · Salle des sports · La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des sports
Adresse
10 Avenue des Sports
Ville
44770 La Plaine-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Plaine-sur-Mer

Tournoi de Bridge du Pays de Retz

Salle des sports 10 Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Le bridge s’invite à La Plaine-sur-Mer
Le Cercle de Bridge Le Cormier (CBLC) organise la 1ère édition du Tournoi de Bridge du Pays de Retz à La Plaine-sur-Mer. Un rendez-vous convivial autour du bridge, ouvert aux passionnés comme aux amateurs souhaitant partager un moment de jeu et de rencontre.

Au programme
Place aux cartes avec un tournoi de bridge organisé par le Cercle de Bridge Le Cormier, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

3 bonnes raisons d’apprendre à jouer au bridge

Développer l’esprit d’équipe
Améliorer la concentration et la réflexion
S’amuser

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles.   .

Salle des sports 10 Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 22 22 00  bridge.cormier@orange.fr

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English :

Bridge Makes Its Debut in La Plaine-sur-Mer

L’événement Tournoi de Bridge du Pays de Retz La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic

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