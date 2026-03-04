Tournoi de Bridge du Pays de Retz Salle des sports La Plaine-sur-Mer
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des sports · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Tournoi de Bridge du Pays de Retz
Salle des sports 10 Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le bridge s’invite à La Plaine-sur-Mer
Le Cercle de Bridge Le Cormier (CBLC) organise la 1ère édition du Tournoi de Bridge du Pays de Retz à La Plaine-sur-Mer. Un rendez-vous convivial autour du bridge, ouvert aux passionnés comme aux amateurs souhaitant partager un moment de jeu et de rencontre.
Au programme
Place aux cartes avec un tournoi de bridge organisé par le Cercle de Bridge Le Cormier, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
3 bonnes raisons d’apprendre à jouer au bridge
Développer l’esprit d’équipe
Améliorer la concentration et la réflexion
S’amuser
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Salle des sports 10 Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 22 22 00 bridge.cormier@orange.fr
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English :
Bridge Makes Its Debut in La Plaine-sur-Mer
L’événement Tournoi de Bridge du Pays de Retz La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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