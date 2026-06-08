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Tournoi de Cornhole La Chapelle-Hermier

Tournoi de Cornhole La Chapelle-Hermier samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Complexe de Tennis Rue du Stade

Ville : 85220 La Chapelle-Hermier

Département : Vendée

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Chapelle-Hermier

Tournoi de Cornhole

Complexe de Tennis Rue du Stade La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

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Complexe de Tennis Rue du Stade La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 10 65 18  uscvtennis@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de Cornhole La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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