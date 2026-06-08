Tournoi de Cornhole La Chapelle-Hermier
Tournoi de Cornhole La Chapelle-Hermier samedi 18 juillet 2026.
La Chapelle-Hermier
Tournoi de Cornhole
Complexe de Tennis Rue du Stade La Chapelle-Hermier Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
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Complexe de Tennis Rue du Stade La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 10 65 18 uscvtennis@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi de Cornhole La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Pays des Achards