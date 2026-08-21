Tournoi de Fléchettes au K Rabo !, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Tournoi de Fléchettes au K Rabo ! Samedi 19 septembre, 20h30 Le [K]Rabo Orne

prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Pour participer, pas de niveau requis, juste l’envie de se surpasser et de la bonne humeur. L’inscription se fait en binôme, il faudra donc vous trouver votre acolyte! (limité à 16 équipes)!