Entrange

Tournoi de football U13

Rue du tennis Entrange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Faites participer votre équipe !

L’Amicale Sportive Entrange vous invite à un tournoi U13. Une belle journée de football pour nos jeunes, placée sous le signe du fair-play et du plaisir de jouer !

Inscription obligatoire pour les équipes voulant participer.Tout public

.

Rue du tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 05 mairie.entrange@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your team involved!

Amicale Sportive Entrange invites you to a U13 tournament. A great day of soccer for our youngsters, based on fair play and fun!

Registration required for teams wishing to take part.

L’événement Tournoi de football U13 Entrange a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS