Tournoi de football U13 Entrange
Tournoi de football U13 Entrange jeudi 14 mai 2026.
Entrange
Tournoi de football U13
Rue du tennis Entrange Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Faites participer votre équipe !
L’Amicale Sportive Entrange vous invite à un tournoi U13. Une belle journée de football pour nos jeunes, placée sous le signe du fair-play et du plaisir de jouer !
Inscription obligatoire pour les équipes voulant participer.Tout public
.
Rue du tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 05 mairie.entrange@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get your team involved!
Amicale Sportive Entrange invites you to a U13 tournament. A great day of soccer for our youngsters, based on fair play and fun!
Registration required for teams wishing to take part.
L’événement Tournoi de football U13 Entrange a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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