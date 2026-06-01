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Tournoi de Hand sur herbe Rue Georges Clemenceau Falaise

Tournoi de Hand sur herbe Rue Georges Clemenceau Falaise

Tournoi de Hand sur herbe Rue Georges Clemenceau Falaise samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue Georges Clemenceau

Adresse : Parc du Château de la Fresnaye

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Falaise

Tournoi de Hand sur herbe

Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Le club de handball vous donne rendez-vous dans le parc de la Fresnaye, pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité !
Le club de handball vous donne rendez-vous dans le parc de la Fresnaye, pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité !

Que vous soyez joueur, supporter, famille ou amis du club, tout le monde est bienvenue pour participer à cette belle journée sur herbe dans une ambiance festive et conviviale
Restauration sur place

Gratuit, inscription obligatoire (équipe de 5)   .

Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie   arnaud.trohel@yahoo.fr

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English : Tournoi de Hand sur herbe

The handball club is looking forward to seeing you in the Parc de la Fresnaye, for a day of sport, sharing and conviviality!

L’événement Tournoi de Hand sur herbe Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande

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