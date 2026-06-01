Tournoi de Hand sur herbe Rue Georges Clemenceau Falaise

Falaise

Tournoi de Hand sur herbe

Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le club de handball vous donne rendez-vous dans le parc de la Fresnaye, pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité !

Le club de handball vous donne rendez-vous dans le parc de la Fresnaye, pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité !

Que vous soyez joueur, supporter, famille ou amis du club, tout le monde est bienvenue pour participer à cette belle journée sur herbe dans une ambiance festive et conviviale

Restauration sur place

Gratuit, inscription obligatoire (équipe de 5) .

Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie arnaud.trohel@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de Hand sur herbe

The handball club is looking forward to seeing you in the Parc de la Fresnaye, for a day of sport, sharing and conviviality!

L’événement Tournoi de Hand sur herbe Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande