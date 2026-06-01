Tournoi de Hand sur herbe Rue Georges Clemenceau Falaise
Tournoi de Hand sur herbe Rue Georges Clemenceau Falaise samedi 27 juin 2026.
Falaise
Tournoi de Hand sur herbe
Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le club de handball vous donne rendez-vous dans le parc de la Fresnaye, pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité !
Le club de handball vous donne rendez-vous dans le parc de la Fresnaye, pour une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité !
Que vous soyez joueur, supporter, famille ou amis du club, tout le monde est bienvenue pour participer à cette belle journée sur herbe dans une ambiance festive et conviviale
Restauration sur place
Gratuit, inscription obligatoire (équipe de 5) .
Rue Georges Clemenceau Parc du Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie arnaud.trohel@yahoo.fr
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English : Tournoi de Hand sur herbe
The handball club is looking forward to seeing you in the Parc de la Fresnaye, for a day of sport, sharing and conviviality!
L’événement Tournoi de Hand sur herbe Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande
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