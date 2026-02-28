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Tournoi de Jeu de cartes Ligretto Le Meeple conquérant Dives-sur-Mer

Tournoi de Jeu de cartes Ligretto Le Meeple conquérant Dives-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Le Meeple conquérant

Adresse : 32 rue Gaston Manneville

Ville : 14160 Dives-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Dives-sur-Mer

Tournoi de Jeu de cartes Ligretto

Le Meeple conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le Meeple conquérant vous propose un tournoi de jeu de cartes Ligretto.
Le Meeple conquérant vous propose un tournoi de jeu de cartes Ligretto.
Dès 6 ans (accompagné d’un adulte).
Inscription obligatoire.   .

Le Meeple conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62 

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English : Tournoi de Jeu de cartes Ligretto

Le Meeple conquérant is organising a Ligretto card game tournament.

L’événement Tournoi de Jeu de cartes Ligretto Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge

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