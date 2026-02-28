Tournoi de Jeu de cartes Ligretto Le Meeple conquérant Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Tournoi de Jeu de cartes Ligretto

Le Meeple conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Meeple conquérant vous propose un tournoi de jeu de cartes Ligretto.

Le Meeple conquérant vous propose un tournoi de jeu de cartes Ligretto.

Dès 6 ans (accompagné d’un adulte).

Inscription obligatoire. .

Le Meeple conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de Jeu de cartes Ligretto

Le Meeple conquérant is organising a Ligretto card game tournament.

L’événement Tournoi de Jeu de cartes Ligretto Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge