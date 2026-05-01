Ifs

Tournoi de lancer de haches !

992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Valhalla organise son premier tournoi de lancer de haches de l’année le vendredi 29 mai 2026 à Ifs, près de Caen.

Ouvert à tous, ce tournoi convivial permet aussi bien aux débutants qu’aux habitués de participer dans une ambiance accessible et chaleureuse.

Le Valhalla organise son premier tournoi de lancer de haches de l’année le vendredi 29 mai 2026 à Ifs, près de Caen.

Ouvert à tous, ce tournoi convivial permet aussi bien aux débutants qu’aux habitués de participer dans une ambiance accessible et chaleureuse. Les participants pourront profiter d’un temps d’entraînement avant le début de la compétition.

Le tournoi se déroule en duo, avec possibilité de s’inscrire seul et de former une équipe sur place. Plusieurs lots seront à remporter au cours de la soirée.

Informations pratiques

– Date Vendredi 29 mai 2026

– Horaires entraînement à 19h, début du tournoi à 20h

– Tarif 15 € par personne

Inscriptions par message privé ou par téléphone au 02.31.82.02.08. .

992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

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English : Tournoi de lancer de haches !

Valhalla is organising its first axe-throwing tournament of the year on Friday 29 May 2026 in Ifs, near Caen.

Open to all, this friendly tournament will enable beginners and regulars alike to take part in an accessible and friendly atmosphere.

L’événement Tournoi de lancer de haches ! Ifs a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité