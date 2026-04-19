Tournoi de l’Ascension Espérance Hostunoise Hostun
Tournoi de l’Ascension Espérance Hostunoise Hostun jeudi 14 mai 2026.
Hostun
Tournoi de l’Ascension
Espérance Hostunoise Chemin des cités Hostun Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Repas compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Et si vous profitiez du jeudi de l’Ascension pour vivre une journée conviviale, festive et pleine de bonne humeur ?
Nous vous donnons rendez-vous pour un tournoi ouvert à tous, placé sous le signe du plaisir, du partage et de la détente.
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Espérance Hostunoise Chemin des cités Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 03 65 24 esperance.hostun@gmail.com
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English : Tournoi de l’Ascension
How about taking advantage of Ascension Thursday to enjoy a friendly, festive day full of good cheer?
We look forward to seeing you at a tournament open to all, with a focus on fun, sharing and relaxation.
L’événement Tournoi de l’Ascension Hostun a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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