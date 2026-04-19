Tournoi de l’Ascension Espérance Hostunoise Hostun

Hostun

Tournoi de l’Ascension

Espérance Hostunoise Chemin des cités Hostun Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Repas compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Et si vous profitiez du jeudi de l’Ascension pour vivre une journée conviviale, festive et pleine de bonne humeur ?

Nous vous donnons rendez-vous pour un tournoi ouvert à tous, placé sous le signe du plaisir, du partage et de la détente.

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Espérance Hostunoise Chemin des cités Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 03 65 24 esperance.hostun@gmail.com

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English : Tournoi de l’Ascension

How about taking advantage of Ascension Thursday to enjoy a friendly, festive day full of good cheer?

We look forward to seeing you at a tournament open to all, with a focus on fun, sharing and relaxation.

L’événement Tournoi de l’Ascension Hostun a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme