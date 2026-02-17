Trail de Hostun 2026 Salle des Fêtes Hostun

Trail de Hostun 2026

Salle des Fêtes 11 Saint-Maurice Hostun Drôme

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Depuis Hostun, village de la Drôme situé au pied du Vercors et au cœur des Monts du Matin, venez fouler les chemins techniques qui vous mèneront au pré de la Sophie ou au pré de Cinq Sous, en solo, en relais ou en duo.

Salle des Fêtes 11 Saint-Maurice Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes houstontrail26730@gmail.com

English :

From Hostun, a Drôme village at the foot of the Vercors and in the heart of the Monts du Matin, come and tread the technical paths that will take you to the Pré de la Sophie or the Pré de Cinq Sous, solo, in a relay or in a duo.

