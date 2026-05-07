Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun Hostun

Hostun

Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel

Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun 4 Place de la Chapelle des Pénitents Hostun Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

A travers un répertoire baroque et romantique interprété avec finesse par deux musiciennes d’exception diplômées des grands conservatoires européens, l’histoire et la richesse du patrimoine de Saint-Martin se révèlent.

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Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun 4 Place de la Chapelle des Pénitents Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel

Through a Baroque and Romantic repertoire performed with finesse by two exceptional musicians with degrees from Europe’s leading conservatories, the history and rich heritage of Saint-Martin are revealed.

L’événement Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel Hostun a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme