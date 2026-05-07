Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun Hostun
Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun Hostun vendredi 21 août 2026.
Hostun
Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel
Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun 4 Place de la Chapelle des Pénitents Hostun Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
A travers un répertoire baroque et romantique interprété avec finesse par deux musiciennes d’exception diplômées des grands conservatoires européens, l’histoire et la richesse du patrimoine de Saint-Martin se révèlent.
.
Rdv devant l’église de St Martin d’Hostun 4 Place de la Chapelle des Pénitents Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel
Through a Baroque and Romantic repertoire performed with finesse by two exceptional musicians with degrees from Europe’s leading conservatories, the history and rich heritage of Saint-Martin are revealed.
L’événement Visite en musique Saint-Martin d’Hostun avec Gaëlle Spieser et Laure-Hélène Michel Hostun a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Hostun (Drôme)
- Tournoi de l’Ascension Espérance Hostunoise Hostun 14 mai 2026
- Trail de Hostun 2026 Salle des Fêtes Hostun 27 septembre 2026