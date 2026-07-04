Concert celtique Sunny Side Up Joli Paddock Hostun
mardi 11 août 2026 · Joli Paddock · Hostun
Informations pratiques
Hostun
Concert celtique Sunny Side Up
Joli Paddock 1 la Fournache Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Envie d’un peu de musique et d’une bonne ambiance? Rendez-vous chez Joli Paddock pour écouter Sunny Side Up et déguster un fish and chips au passage!
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Joli Paddock 1 la Fournache Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10 hpoudrel@jolipaddock.com
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English :
Want to enjoy some music and a great atmosphere? Head over to Joli Paddock to listen to Sunny Side Up and enjoy some fish and chips while you’re there!
L’événement Concert celtique Sunny Side Up Hostun a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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