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AGENDA · Hostun

Concert celtique Sunny Side Up Joli Paddock Hostun

mardi 11 août 2026 · Joli Paddock · Hostun

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Joli Paddock
Adresse
1 la Fournache
Ville
26730 Hostun
Département
Drôme
Tarif

Hostun

Concert celtique Sunny Side Up

Joli Paddock 1 la Fournache Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Envie d’un peu de musique et d’une bonne ambiance? Rendez-vous chez Joli Paddock pour écouter Sunny Side Up et déguster un fish and chips au passage!
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Joli Paddock 1 la Fournache Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10  hpoudrel@jolipaddock.com

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English :

Want to enjoy some music and a great atmosphere? Head over to Joli Paddock to listen to Sunny Side Up and enjoy some fish and chips while you’re there!

L’événement Concert celtique Sunny Side Up Hostun a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme

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