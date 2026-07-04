Concert celtique Sunny Side Up Joli Paddock Hostun

Informations pratiques

Hostun

Concert celtique Sunny Side Up

Joli Paddock 1 la Fournache Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Envie d’un peu de musique et d’une bonne ambiance? Rendez-vous chez Joli Paddock pour écouter Sunny Side Up et déguster un fish and chips au passage!

.

Joli Paddock 1 la Fournache Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10 hpoudrel@jolipaddock.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to enjoy some music and a great atmosphere? Head over to Joli Paddock to listen to Sunny Side Up and enjoy some fish and chips while you’re there!

L’événement Concert celtique Sunny Side Up Hostun a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme