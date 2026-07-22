AGENDA · Hostun
Soirée DJ & Happy Hour Karting Joli Paddock Hostun
samedi 29 août 2026 · Joli Paddock · Hostun
Informations pratiques
Hostun
Soirée DJ & Happy Hour Karting
Joli Paddock 1 la Fournache Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Retrouvez-nous pour une soirée DJ & Happy Hour Karting chez Joli Paddock !
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Joli Paddock 1 la Fournache Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10 hpoudrel@jolipaddock.com
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English : Soirée DJ & Happy Hour Karting
Join us for a DJ night and Karting Happy Hour at Joli Paddock!
L’événement Soirée DJ & Happy Hour Karting Hostun a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme