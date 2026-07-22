UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hostun

Soirée DJ & Happy Hour Karting Joli Paddock Hostun

samedi 29 août 2026 · Joli Paddock · Hostun

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Joli Paddock
Adresse
1 la Fournache
Ville
26730 Hostun
Département
Drôme
Tarif

Hostun

Soirée DJ & Happy Hour Karting

Joli Paddock 1 la Fournache Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Retrouvez-nous pour une soirée DJ & Happy Hour Karting chez Joli Paddock !
  .

Joli Paddock 1 la Fournache Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10  hpoudrel@jolipaddock.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée DJ & Happy Hour Karting

Join us for a DJ night and Karting Happy Hour at Joli Paddock!

L’événement Soirée DJ & Happy Hour Karting Hostun a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Hostun (Drôme)